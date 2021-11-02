Video Haber SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video
SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video

SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video

02.11.2021 | 19:40

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SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video 01:56
SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video 02.11.2021 | 19:40
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Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi | Video 05:16
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Son dakika: Uruguay’da temmuz ayında yakalanarak tutuklanan ‘Çiftlik Bank’ davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın, Türkiye'ye iade edildi. Fatih Aydın'ın daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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