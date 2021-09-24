Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı | Video
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Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kafa karıştıran bir açıklama geldi. Meral Akşener, katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.