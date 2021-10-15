Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv açıklaması: Rezervlerimiz 125 milyar dolar | Video
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Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası'nın açıklamaları nettir" dedi.