Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması | Video

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Piyasa Gelişmelerine İlişkin Basın Duyurusu yayınladı. Döviz kurlarının, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmekte olduğu belirtilen duyuruda, "Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir." ifadelerine yer verildi.