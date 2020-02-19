Son dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ne anlama geliyor? Dolar ve döviz yükselecek mi? | Video

Son dakika haberi... (TCMB) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası piyasalarda son durum ne? Faiz indirim kararı sonrası Dolar, Euro ve dövizde yükselme olacak mı? Stratejist Cüneyt Paksoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını sonrasında piyasalarda yaşanması muhtemel gelişmeleri canlı yayında yorumladı.