SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın flaş faiz kararı! Dolar ve Gram Altın fiyatları ne kadar düşecek? | Video
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Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekti! Merkez Bankası'nın faiz artım kararı sonrası Dolar, Euro ve Gram altın fiyatları ne yönde hareket edecek? Ekonomist Cüneyt Paksoy canlı yayında; Merkez Bankası faiz kararını ve Dolar, Gram altın fiyatlarındaki muhtemel gelişmeleri yorumladı...