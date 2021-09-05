Son dakika: Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor... | Video

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlara, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikte aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısı yaptı.