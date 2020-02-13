Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'FETÖ'nün siyasi ayağı ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması | Video

Son dakika haberi... FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. Tartışmalara yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber’e konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ZAMANINDA DEVLETİN YANINDA OLMAKTIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "15 Temmuz Darbe Girişiminden önce FETÖ'nün siyasette yaptığı operasyonlar vardır. Hatırlanacağı gibi 2010'lı yıllarda seçimden evvel CHP'nin 10 Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifaya zorlanmıştı. Bunun üzerine MHP'de bir organizasyon yapmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlardır. MHP buna fırsat vermemiş ve düştüğü yerden kalkmıştır. Bununla birlikte CHP kısmında da bir operasyon yapılmıştı, Sayın Deniz Baykal bir kasetle birlikte görevinden alınmış yerine Sayın Kılıçdaroğlu gelmiştir. Burada FETÖ'nün bir operasyonuyla Kılıçdaroğlu CHP'nin Genel Başkanı oldu. Buna bir itirazları varsa söyleyebilirler." ifadelerinde bulundu.

CHP Genel Başkanının 15 Temmuz gecesinde gözlerden uzakta durduğunu belirten Yıldırım: "Sayın Kılıçdaroğlu 12 civarında Havalimanına gelmiş ve hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Oradan ise Bakırköy'de bulunan Belediye Başkanının evine geçmiş ve saat gece 03:00'da bir açıklama yapmıştır. Saat 03:00'a kadar işin ne olduğu belli değildi ancak o saatten sonra FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının başarısız olduğu görülmüştür. Önemli olan zamanında devletin yanında olmaktır." dedi.