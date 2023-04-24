Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Çankırı’da önemli açıklamalar | Video
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Çankırı'da 'Aziz milletim sıra sende' temalı seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!
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