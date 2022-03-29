Video Haber Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar | Video

29.03.2022 | 11:41

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Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özellikle Millet İttifakı'nın yaptırdığı paralı anketlere tepki gösteren Bahçeli, "MHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak hayal kırıklaığının pençesinde olacaktır." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli: Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır" dedi.

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