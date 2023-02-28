Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Malatya'da açıklamalarda bulundu. Detaylar A Haber'de!
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