Video Haber Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

30.11.2021 | 11:24

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerini işaret eden Bahçeli, "Aziz milletimiz bölücülük ittifakına aldanmayacak" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bahçeli, "Sevsen de sevmesen de erken seçim yok" şeklinde konuştu. Ali Babacan'ın ihaneti hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partini kimlere peşkeş çektin açıkla. Partisini satan milletini de satar" ifadelerine yer verdi..

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