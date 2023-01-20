Video Haber SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti! | Video
SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti! | Video

SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den '2023 seçimleri' mesajı: Beklenen tarihi işaret etti! | Video

20.01.2023 | 18:43

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, '14 Mayıs' tarihine dikkat çekerek, "Sandık tarihi resmi değilse de takriben belli olmuştur." dedi.

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