Son Dakika | MHP Lideri Bahçeli'den ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki | Video
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Son Dakik Haberi | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.