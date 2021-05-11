Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Mescid-i Aksa ve erken seçim açıklaması | Video

Son dakika açıklamalarında bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in saldırıları ve erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli : " İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır."