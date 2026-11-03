SON DAKİKA | MHP lideri Devlet Bahçeli: "En büyük hürriyet Cumhuriyet" | Video

03 Kasım 2026 11:33

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, " Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten, başta terörizm olmak üzere bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak 'terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' vizyonunun bütünüyle hayata geçirilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi. Bahçeli, "Kudüs İttifakı gerçekleştirilmeli." mesajını verdi.