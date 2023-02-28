SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur" | Video
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu bazı tribünlerde dile getirilen 'hükümet istifa' sloganlarına sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "bunlar alçakça bir kurgudur." ifadelerini kullandı.
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