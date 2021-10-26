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OTOMATİK OYNAT
50:18
Son Dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar... 26.10.2021 | 11:42
01:47
04:16
Yunanistan'da kaos! Polis şiddetine karşı halk sokaklara döküldü | Video 26.10.2021 | 00:26
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Ürdün'de kontrolden çıkan araç pazar yerine daldı: 1 yaralı | Video 25.10.2021 | 23:33
02:59
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için mevlit okundu | Video 25.10.2021 | 23:22
01:33
02:57
Rusya'da 5 katlı binada doğal gaz patlaması | Video 25.10.2021 | 20:16
36:45
01:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 25.10.2021 | 18:26
02:50
Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video 25.10.2021 | 18:15
01:40
Rick Kasırgası Meksika’da karaya ulaştı | Video 25.10.2021 | 17:30
08:12
Başkan Erdoğan rest çekmişti. Büyükelçiliklerden peş peşe geri adım | Video 25.10.2021 | 16:43
03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
02:58
05:58
Yavuz Donat | Türkiye’nin lezzet fuarı YÖREX 25.10.2021 | 15:43
02:56
Haşmet Babaoğlu | Bir cephanelik olarak Yunanistan... Neden? 25.10.2021 | 15:41
03:27
Engin Ardıç | Profesör Zihni Sinir 25.10.2021 | 15:39
01:49
Mehmet Barlas | Açıklamanın zamanıdır 25.10.2021 | 15:37
03:50
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CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi 25.10.2021 | 11:36
Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 büyükelçinin geri adım atmasını değerlendirdi, "Cumhurbaşkanımız ve milletimizin tavizsiz duruşu yanlıştan döndürdü" dedi.