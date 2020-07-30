Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı | Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Mesajda, İslam aleminin bayramını tebrik eden Bahçeli, sıcak gündem tartışmalarına da değindi. Bahçeli, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." dedi.