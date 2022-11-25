SON DAKİKA: Milgem korvet gemisi denize indirilecek! Başkan Erdoğan törene katılacak | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan gemi teslim törenine katılacak. Törene Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı..