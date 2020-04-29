Son dakika: Uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar uzatıldı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama! | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
06:54
02:05
00:49
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı 29.04.2020 | 10:01
01:00
03:12
Plazma tedavisinde ilk corona virüs hastası iyileşti | Video 29.04.2020 | 10:32
02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video 29.04.2020 | 10:31
01:00
İstanbul'da hava almak için çatıya çıkan vatandaşa polis şoku | Video 29.04.2020 | 10:19
02:42
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası | Video 29.04.2020 | 10:17
05:08
02:25
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup | Video 29.04.2020 | 09:31
00:32
00:32
02:20
05:03
02:11
07:24
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilmiş öğrenciler evlerinden eğitimine devam ediyordu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısı ile merak edilen konulara ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs 2020 tarihine dek uzatıldığını söyledi.