Video Haber Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlara seslendi: "Belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu" | Video
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlara seslendi:

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlara seslendi: "Belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu" | Video

18.04.2022 | 10:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hilal Kaplan | Mahra’nın tek saç teli... 02:38
Hilal Kaplan | Mahra'nın tek saç teli... 18.04.2022 | 11:23
Melih Altınok | Fransa için de var bir hayalimiz... 03:27
Melih Altınok | Fransa için de var bir hayalimiz... 18.04.2022 | 11:20
Mehmet Barlas | İslam düşmanlığı yayılıyor 03:18
Mehmet Barlas | İslam düşmanlığı yayılıyor 18.04.2022 | 11:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlara seslendi: Belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu | Video 00:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlara seslendi: "Belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu" | Video 18.04.2022 | 10:09
Engin Ardıç | Esdüdü 03:33
Engin Ardıç | Esdüdü 18.04.2022 | 09:43
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı | Video 08:44
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı | Video 18.04.2022 | 08:40
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 01:21
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 18.04.2022 | 08:40
Haşmet Babaoğlu | Heykel 03:07
Haşmet Babaoğlu | Heykel 18.04.2022 | 08:40
SON DAKİKA! Rusya duyurdu: Başkan Erdoğan’ın talebiyle Mariupol’de camideki rehineler tahliye edildi | Video 06:51
SON DAKİKA! Rusya duyurdu: Başkan Erdoğan'ın talebiyle Mariupol'de camideki rehineler tahliye edildi | Video 17.04.2022 | 15:10
Bakan Kurum’dan “skolyoz” hastası Elif’e destek | Video 04:07
Bakan Kurum’dan “skolyoz” hastası Elif’e destek | Video 17.04.2022 | 12:53
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum” | Video 07:06
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum” | Video 17.04.2022 | 11:44
SON DAKİKA! Diyarbakır’da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 01:54
SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 17.04.2022 | 10:31
Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz | Video 05:51
Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz | Video 16.04.2022 | 21:52
Burhanettin Duran | Muhalefeti uyaranlar ve özeleştirinin çaresizliği 05:18
Burhanettin Duran | Muhalefeti uyaranlar ve özeleştirinin çaresizliği 16.04.2022 | 18:03
Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! 08:35
Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! 16.04.2022 | 14:24
Muhalefette dengeler değişiyor mu? Temel Karamollaoğlu’nun ’Üçüncü İttifak’ çıkışı... | Video 02:14
Muhalefette dengeler değişiyor mu? Temel Karamollaoğlu'nun 'Üçüncü İttifak' çıkışı... | Video 16.04.2022 | 11:59
Hasan Basri Yalçın | Putin ve ordusu 03:09
Hasan Basri Yalçın | Putin ve ordusu 16.04.2022 | 09:23
Melih Altınok | Boşlukla tokalaşan adam 04:39
Melih Altınok | Boşlukla tokalaşan adam 16.04.2022 | 09:17
Mehmet Barlas | Twitter satılıyor 02:47
Mehmet Barlas | Twitter satılıyor 16.04.2022 | 09:11
Son dakika: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti | Video 01:53
Son dakika: Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti | Video 16.04.2022 | 00:50

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla da telsizden görüştü. Pilotlara başarı dileklerini ileten Bakan Akar, “Bu görevler her zaman gururla hatırlanacak." dedi..

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA