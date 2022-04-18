Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar pilotlara seslendi: "Belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu" | Video
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla da telsizden görüştü. Pilotlara başarı dileklerini ileten Bakan Akar, “Bu görevler her zaman gururla hatırlanacak." dedi..