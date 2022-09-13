Video Haber SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: "Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun"
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı:

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: "Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun"

13.09.2022 | 10:12

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a sert uyarı: Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun 05:16
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: "Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun" 13.09.2022 | 10:12
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'deki taciz ve provokasyonlarına çok sert sözlerle tepki gösterdi, "Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın." dedi.

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