SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: "Bize tarihi tekrarlatmayın akıllı olun"
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'deki taciz ve provokasyonlarına çok sert sözlerle tepki gösterdi, "Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın." dedi.