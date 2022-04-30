Son dakika: Milyonların gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar... | Video

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yarın en düşük emekli maaşına ilişkin önemli bir açıklama bekleniyor. Peki nasıl bir açıklama gelecek? En düşük emekli maaşında ne kadarlık bir rakam öngörülüyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.