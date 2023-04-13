Son dakika: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri 11 yıl sonra Türkiye'de! 'işbirliği' vurgusu | Video

Son dakika... Mısır Dışişleri Bakanı düzeyinde 11 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz." dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Mısır'ın Filistin konusunda oynadığı rolü takdir ediyoruz. Mısır'ın çabalarını destekliyoruz" diye ekledi. Mısırlı Bakan Şukri ise "İki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi geçmiş var. İlişkilerimiz hızlı şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.