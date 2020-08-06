Son dakika! Mısır ile Yunanistan'ın sınır anlaşması ne anlama geliyor?
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Son dakika! Mısır ile Yunanistan'ın sınır anlaşması ne anlama geliyor? 06.08.2020 | 19:14
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Yunanistan ile Mısır arasında, deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanması ne anlama geliyor? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.