SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz | Video

Son dakika haberi: MİT'in sınır ötesi operasyonunda biri üst düzey olmak üzere 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi... Teröristlerden birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi.