Video Haber SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz | Video
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz | Video

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz | Video

21.04.2022 | 16:12

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Son dakika haberi: MİT'in sınır ötesi operasyonunda biri üst düzey olmak üzere 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi... Teröristlerden birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi.

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