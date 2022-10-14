Video Haber Son Dakika: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu 'Geli Serhat' etkisiz hale getirildi | Video
Son Dakika: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu 'Geli Serhat' etkisiz hale getirildi | Video

Son Dakika: MİT'ten nokta operasyon! Sözde Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu 'Geli Serhat' etkisiz hale getirildi | Video

14.10.2022 | 09:39

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Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu Geli Serhat kod Nejdet Dağlarer’i etkisiz hale getirdi.

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