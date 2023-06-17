Video Haber SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi | Video
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi | Video

17.06.2023 | 11:08

Son dakika haberi... MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! MLKP’nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi | Video 00:20
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi | Video 17.06.2023 | 11:08
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