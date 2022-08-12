SON DAKİKA: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde eyalet sorumlusu Suriye'de öldürüldü | Video

Son dakika haberi... Son dönemde yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilata (MİT), Suriye/Kamugli'da yaptığı hassas bir operasyon ile PKK-YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani 'yi etkisiz hale getirdi.