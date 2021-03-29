Video Haber SON DAKİKA: Montrö Sözleşmesi tartışmaları! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında açıklama

SON DAKİKA: Montrö Sözleşmesi tartışmaları! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında açıklama

SON DAKİKA: Montrö Sözleşmesi tartışmaları! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan canlı yayında açıklama
29.03.2021 | 13:10

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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş Montrö Sözleşmesi açıklaması "Bu tür anlaşmalarda çıkmanın imkansızlığını anlattım"

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