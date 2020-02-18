Son dakika: Moskova'da İdlib görüşmesi tamamlandı! Türk yetkililer Moskova'dan ayrıldı | Video

Ajanslardan gelen son dakika bilgilere göre, Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmeler yaklaşık 2 saat sürdü.