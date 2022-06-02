Video Haber Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video
Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video

02.06.2022 | 10:20

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Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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