Son Dakika | MSB açıkladı: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi | Video

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Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video 01.06.2022 | 21:21
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Başkan Erdoğan: Pakistan'la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar! | Video 01.06.2022 | 19:52
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Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video 01.06.2022 | 18:36
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 mesajı | Video 01.06.2022 | 18:09
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Mehmet Barlas | Erdoğan'ın The Economist makalesinde önemli mesajlar var 01.06.2022 | 14:56
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.