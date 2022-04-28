SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı "12 terörist etkisiz" | Video

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.