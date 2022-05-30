SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.