Video Haber SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz | Video
SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz | Video

SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK'lı terörist etkisiz | Video

30.05.2022 | 12:10

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SON DAKİKA! MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video 00:35
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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