Son dakika! MSB duyurdu: "Yerle bir edildi!" | Video

Türkiye, teröre geçit vermedi. Kalleşleri bitirmek için harekete geçti. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava operasyonu düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından operasyonla ilgili bilgiler verdi. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.

Türkiye, teröre geçit vermedi. Kalleşleri bitirmek için harekete geçti. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava operasyonu düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından operasyonla ilgili bilgiler verdi. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.