Son dakika! MSB duyurdu: Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.