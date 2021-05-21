SON DAKİKA! MSB: Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında birçok terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütüne ait mağara ve muhimmatlar da imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.