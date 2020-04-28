Son dakika: MSB'den açıklama! Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz! | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.