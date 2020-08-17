Video Haber Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...
17.08.2020 | 14:22

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile icra edilen ortak devriyeye ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin bir saldırı gerçekleştirdiği, bir zırhlı aracın hafif hasar aldığı bildirildi. Bölgede operasyon başladı, terör unsurları ateş altına alındı.

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