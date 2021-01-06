Son dakika! Muharrem İnce CHP'den istifa mı ediyor? Yalova'da 'Kurucular kurulu' ile kritik toplantı | Video
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Son dakika haberleri... CHP'li Muharrem İnce CHP'den istifa edecek mi? Muharrem İnce Yalova'daki evinde 'Kurucular kurulu' ile kritik bir toplantı gerçekleştirildi.
Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa sürecine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurucular kurulundaki arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Sosyal mesafeye uyarak. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program tüzük çalışması yaptık. Üstü asparagas haber olur. Şimdi yolcu ettim arkadaşları. Parti tüzüğü çalışması yaptık. Yakında açıklamayı yapacağız" dedi.