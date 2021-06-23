Son dakika! Mutabakata uymayan Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıt | Video

Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na aykırı olarak, turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapması üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti.