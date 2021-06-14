Video Haber Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı! | Video

Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı! | Video

Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı! | Video
14.06.2021 | 19:29

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Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı! | Video 02:51
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme başladı. Görüşmede, başta ikili ilişkiler olmak üzere pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü bir sohbet gerçekleşmişti. İki liderin samimi görüntüleri dikkat çekmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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