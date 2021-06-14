Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinden ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
02:56
02:51
11:01
05:03
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar 14.06.2021 | 15:58
03:49
Kanal İstanbul güzergahında hummalı çalışma | Video 14.06.2021 | 15:00
04:21
Kerem Alkin | Küresel ticarete yeni ‘küresel kriter’ler 14.06.2021 | 14:59
04:06
Şebnem Bursalı | ABD ile yeni dönem ve kırmızı çizgi... 14.06.2021 | 14:11
03:38
Engin Ardıç | Kendinizi kandırmaya devam ediniz 14.06.2021 | 13:22
03:00
Haşmet Babaoğlu | Polonya mı? Eyvah! 14.06.2021 | 13:20
02:49
Hilal Kaplan | İmamoğlu bile “Sen sussaydın keşke” demiştir 14.06.2021 | 12:33
03:35
Hasan Basri Yalçın | NATO Zirvesi öncesinde Libya çıkarması 14.06.2021 | 12:29
06:01
Yavuz Donat | Destan yazılan şehir 14.06.2021 | 12:10
01:13
"Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul’da yakalandı | Video 14.06.2021 | 11:46
01:06
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı 14.06.2021 | 11:12
04:46
01:52
00:15
Roketsan'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 13.06.2021 | 22:57
02:28
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme başladı. Görüşmede, başta ikili ilişkiler olmak üzere pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü bir sohbet gerçekleşmişti. İki liderin samimi görüntüleri dikkat çekmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...