Video Haber Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Ölü ve yaralılar var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay | Video
Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Ölü ve yaralılar var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay | Video

Son dakika | New York'ta metro istasyonunda saldırı! Ölü ve yaralılar var; saldırganın kıyafetinde dikkat çeken detay | Video

12.04.2022 | 17:40

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Son dakika haberi: ABD'nin New York kentindeki bir metroda saldırı meydana geldi. Saldırganın inşaat kıyafeti giydiği ve gaz maskesi taktığı ifade edilirken, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı söylendi. Bazı kaynaklar ise ölülerin de olduğunu aktardı. Sosyal medyadan gelen ilk görüntülerde insanların kanlar içinde yerde yattığını gösteriyor.

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