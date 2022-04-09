Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu.. | Video
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Son dakika haberi: Nisa Bebeğin sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sevindiren haberi veren Bakan Koca, "Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.