Video Haber Son dakika: 'Okullar ne zaman açılacak', 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' Bakan Selçuk tarihleri duyurdu | Video

Son dakika: 'Okullar ne zaman açılacak', 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' Bakan Selçuk tarihleri duyurdu | Video

Son dakika: 'Okullar ne zaman açılacak', 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' Bakan Selçuk tarihleri duyurdu | Video
05.07.2021 | 23:29

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Selçuk LGS yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.

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