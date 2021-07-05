Son dakika: 'Okullar ne zaman açılacak', 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' Bakan Selçuk tarihleri duyurdu | Video

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakan Selçuk: "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Selçuk LGS yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.