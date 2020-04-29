Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında flaş açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Okulların açılacağı tarih belli oldu mu? Corona virüsü (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında Uzaktan Eğitim 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okullarda uzaktan eğitim uygulamasının 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devem edeceğini duyurdu.