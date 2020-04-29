Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında flaş açıklamalar | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
00:47
00:43
01:01
00:14
06:34
Rize'de UFO'ları gören vatandaşlar Kelime-i Şehadet getirdi | Video 29.04.2020 | 14:04
03:44
İBB'de yeni skandal! 20 TL'lik dezenfektanı 75 TL'ye aldılar | Video 29.04.2020 | 13:48
03:11
01:53
01:53
03:58
00:42
03:14
00:35
01:18
02:14
00:35
01:36
01:02
Son dakika haberi... Okulların açılacağı tarih belli oldu mu? Corona virüsü (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında Uzaktan Eğitim 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında okullarda uzaktan eğitim uygulamasının 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devem edeceğini duyurdu.