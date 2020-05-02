Son dakika: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberi... Bir süredir basın önüne çıkmadığı için öldüğü iddi edilen; Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un görüntüleri ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un bir fabrikanın açılış kurdelesini kestiği anlar da yer alıyor.