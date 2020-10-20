Son dakika: Ölmeden önce böyle mesaj atmış! “Gel beni buradan kurtar” | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
01:40
İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı | Video 20.10.2020 | 12:27
01:17
02:06
01:47
00:39
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı | Video 20.10.2020 | 11:44
02:07
Ümraniye'de motosiklet çalan şüpheli kamerada | Video 20.10.2020 | 11:41
04:04
Hilal Kaplan 'Engin Yıldırım istifa etmezse...' 20.10.2020 | 11:42
03:07
Haşmet Babaoğlu 'Ne oluyor? Ne olacak?' 20.10.2020 | 11:39
03:24
Hasan Basri Yalçın 'Türk SİHA’ların başarısı' 20.10.2020 | 11:37
30:12
01:13
23:41
04:24
Mahmut Övür 'İmamoğlu’nun 2023 hesabı' 20.10.2020 | 10:28
02:49
Mehmet Barlas 'Türkiye’nin sorunları birer birer çözüme kavuşuyor' 20.10.2020 | 10:25
02:59
Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video 20.10.2020 | 09:47
03:20
01:23
02:27
00:45
Bakan Dönmez’den 'Kanuni Sondaj Gemisi' paylaşımı | Video 19.10.2020 | 23:39
Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt’ta bir rezidansın 10’uncu katından atlayan 25 yaşındaki Kuran Makyarov’un sevgili ve onun arkadaşı tarafından camdan itildiği ortaya çıktı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin ifadelerinden şüphelenmesi üzerine cinayet olduğu ortaya çıkan olayla ilgili iki kadın tutuklandı. Kurban Makyarov’un ölmeden hemen önce bir arkadaşına “gel beni buradan kurtar” diye mesaj attığı öğrenildi. Sevgilisi Dilmira’nın ise ifadesinde; “Sevgili olduk ayrıldık, arkamdan çok dedikodu yaptı. Benim hakkımda kötü konuştu ” dediği ileri sürüldü.