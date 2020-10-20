Son dakika: Ölmeden önce böyle mesaj atmış! “Gel beni buradan kurtar” | Video

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt’ta bir rezidansın 10’uncu katından atlayan 25 yaşındaki Kuran Makyarov’un sevgili ve onun arkadaşı tarafından camdan itildiği ortaya çıktı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Ekiplerinin ifadelerinden şüphelenmesi üzerine cinayet olduğu ortaya çıkan olayla ilgili iki kadın tutuklandı. Kurban Makyarov’un ölmeden hemen önce bir arkadaşına “gel beni buradan kurtar” diye mesaj attığı öğrenildi. Sevgilisi Dilmira’nın ise ifadesinde; “Sevgili olduk ayrıldık, arkamdan çok dedikodu yaptı. Benim hakkımda kötü konuştu ” dediği ileri sürüldü.